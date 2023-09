Tödlicher Geburtstagsflug Mann aus Dormagen stürzt in den Alpen mit Gleitschirm ab

Delhoven · Ein tragischer Unfall ereignete sich am Dienstagmorgen in Ridnaun in Südtirol. Ein 69 Jahre alter Mann aus Delhoven bei Dormagen stürzte bei einem Gleitschirmflug ab und starb. Der Flug war ein Geschenk zum 70. Geburtstag und eigentlich erst am Tag darauf geplant.

14.09.2023, 13:24 Uhr

Für Peter S. kam jede Hilfe zu spät. Er konnte nur noch tot geborgen werden. Foto: Bergrettungsdienst Riednaun

Von Andrea Lemke

Es sollte ein besonderer Tag werden für Peter S. (Name von der Red. geändert). Der 69-Jährige und sein Pilot starten nach elf Uhr zu einem Tandem-Gleitschirmflug oberhalb der Prischeralm. Das Wetter ist gut, die Sonne scheint, so die Bergrettung Ridnaun. Doch kurz nach dem Start stürzen die beiden ab. „Die Ursache ist noch unklar“, sagt Bergrettungsdienstleiter Phillip Braunhofer unserer Redaktion.