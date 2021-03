Internationaler Tag gegen Fremdenhass in Dormagen : Mahnmal für Opfer von rechter Gewalt

Dormagen Die Stadt Dormagen setzt am internationalen Tag gegen Fremdenhass mit einem Mahnmal ein Zeichen gegen Rassismus. Die Gedenkstätte an der Haberlandstraße soll Mahnung sein, im Kampf gegen Rechtsextremismus nicht nachzulassen.

Anlässlich des Internationalen Tages gegen Rassismus am 21. März hat Bürgermeister Erik Lierenfeld gemeinsam mit dem Vorsitzenden des Integrationsrates der Stadt Dormagen, Mehmet Güneysu, eine neue Gedenkstätte eingeweiht. Mit einem Mahnmal im nördlichen Bereich des Parks an der Haberlandstraße erinnert die Stadt an die Mordserie des Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU) und alle weiteren Opfer rechtsextremistischer Gewalt. Als NSU-Mordserie bezeichnet man neun rassistisch motivierte Morde an Kleinunternehmern mit Migrationshintergrund, die die NSU zwischen 2000 und 2006 in deutschen Großstädten verübte.