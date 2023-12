Musik in Dormagen Männerchor begeisterte wieder einmal mehr sein Publikum

Der Vorsitzende Wilfried Schellen begrüßte in seiner Ansprache alle Gäste, insbesondere die stellvertretende Bürgermeisterin Katja Creutzmann sowie Martin Voigt als Leiter des Nachbarschaftsbüros Chempunkt. Er wies auch auf die „Ukraine-Hilfe“ hin, an der sich jeder Zuhörer bereits mit dem Kauf einer Eintrittskarte beteiligt hatte, denn von jedem verkauften Ticket fließt ein Euro in diese Hilfe. Wer noch nicht gespendet hatte, hatte während des Konzertes die Möglichkeit, eine der aufgestellten Spendenboxen zu füllen. So konnte Schatzmeister Georg Krause 450 Euro als Spende überweisen.