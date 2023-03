Übergriff in Dormagen Männer sollen auf Frau eingetreten haben

Die Polizei hat jetzt von einem Vorfall erfahren, der sich am Montagnachmittag gegen 15.30 Uhr in Hackenbroich zugetragen haben soll. Demnach haben mehrere Täter in einem Linienbus auf eine am Boden liegende 29 Jahre alte Dormagenerin in einem Linienbus ein. Die Tat ereignete sich, als die Dormagenerin versuchte, aus einem Linienbus an einer Haltestelle auf der Dr.-Geldmacher-Straße in Hackenbroich auszusteigen.