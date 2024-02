Girls‘ Day in Dormagen Mädchen entdecken die Welt der Chemie, Technik und IT

Covestro öffnet am 25. April seine Werkstore in NRW für den Girls‘ Day und lädt interessierte junge Frauen dazu ein, die faszinierende Welt der Chemie und Technik näher kennenzulernen. Am Standort in Dormagen gibt es noch freie Plätze und damit die Gelegenheit, einen Blick hinter die Kulissen eines führenden Chemieunternehmens zu werfen. Unter dem Motto „DU in der Chemie & Technik – Warum nicht?" erwartet die Teilnehmerinnen ein abwechslungsreiches Programm, bei dem sie Einblicke in verschiedene Ausbildungsberufe und duale Studiengänge erhalten – von Chemikantin über Chemieingenieurin bis hin zu Technikerin in den Bereichen Elektro und Metall. Neben erfahrenen Kolleginnen werden auch aktuelle Auszubildende vor Ort sein, um aus erster Hand von ihren Erfahrungen zu berichten. Interessierte können sich online hier anmelden. Das Mindestalter zur Teilnahme ist 14 Jahre.