Chempark in Dormagen: Mädchen erkunden „Männerwelten“

Dormagen Der Werkstoffhersteller Covestro zeigte 22 jungen Frauen den Chempark.

Bei so genannten Girls‘ Days haben Mädchen die Gelegenheit, in vermeintliche Männer-Domänen hinein zu schnuppern und insbesondere technische oder naturwissenschaftliche Berufe kennenzulernen. Auch der Werkstoffhersteller Covestro bot die Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen werfen – in Dormagen, aber auch in Leverkusen, Krefeld-Uerdingen und Brunsbüttel.