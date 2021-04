Testungen in Dormagen : Lolli-Tests in Kitas sind erfolgreich

Dormagen In Kooperation mit der Universitätsklinik Köln und einem privatärztlichen Labor schafft die Stadt Dormagen ein zusätzliches Testangebot in Kitas.

„Das Testverfahren wird in einigen Kitas in Köln und Solingen bereits seit mehreren Monaten erfolgreich angewandt. Der Vorteil dieses Verfahrens liegt vor allem in der Akzeptanz gegenüber der sehr unkomplizierten Probenentnahme, die besonders auch für jüngere Kinder geeignet ist“, sagt Sabine Becker, Produktverantwortliche der Stadt Dormagen für die Kinder-Tagesbetreuung. Bei den sogenannten „Lolli-Tests“ lutschen die Kinder bzw. Erzieher für etwa 30 Sekunden an einem Tupfer. Der Tupfer wird in einem gemeinsamen Probenröhrchen der gesamten Kita-Gruppe gesammelt. Diese sogenannte Pool- oder Sammelprobe wird zur PCR-Testung in ein Labor gebracht. Jedes Kind, welches an der Pool-Probe teilnimmt, erhält einen weiteren Test-Lolli mit nach Hause. Im Falle einer positiven Pool-Probe werden die Erziehungsberechtigten aufgefordert, einen weiteren „Lolli-Test“ zu Hause durchzuführen, um festzustellen, welche Person aus der Gruppe mit dem Virus infiziert ist. Die Einzeltests werden in der jeweiligen Kita abgegeben und im Labor ausgewertet. Die Ergebnisse werden umgehend den betroffenen Personen sowie dem Gesundheitsamt des Rhein-Kreis Neuss mitgeteilt, von wo aus alle weiteren Maßnahmen eingeleitet werden.