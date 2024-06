Personaldiskussion in Dormagen Löschzugführer kritisiert CDU-Parteichefin

„Ich bin erschrocken über die meines Erachtens nach Unwissenheit der Parteichefin der CDU. Ich selbst bin mittlerweile 48 Jahre in der hiesigen Feuerwehr und somit auch Betroffener der Vergangenheit. Ich finde es sehr schade, dass durch solche Fragestellungen in der Öffentlichkeit alte Wunden wieder aufgerissen werden und unsere Feuerwehr mal wieder im Fokus steht“, urteilt Erik Heinen. Das Thema sei in den betroffenen Jahren mehrfach durch die Presse gegangen „und somit dürften auch Hintergründe bekannt bzw. immer noch präsent sein“.