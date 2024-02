Chempark in Dormagen Nachholtermin für Löschboot-Jubiläum

Sicherheit steht bei Currenta an erster Stelle. Auch zu Wasser. Ob technische Hilfe, Feuer löschen oder Kollisionen vermeiden — die Crew des Löschbootes „Chempark“ ist vorbereitet. „Trotz ihrer 50 Jahre ist sie eins der leistungsfähigsten Löschboote Deutschlands“, schreibt Currenta auf Instagram. Bis zu 30.000 Liter pro Minute können die Pumpen an Bord fördern. Das Löschboot kommt nicht nur bei Einsätzen im Chempark zum Einsatz. Manchmal muss es auch helfen, die Rheinfähre zwischen Köln-Langel und Hitdorf zu sichern und zu evakuieren. So zum Beispiel im vergangenen Dezember. Die Fähre war manövrierunfähig geworden und wurde in den Hitdorfer Hafen geschleppt.