Politik in Dormagen : Lob für Ehrenamtler bei SPD-Frühjahrsempfang

Dormagen Bei einer spontaner Spendensammlung kamen unter den Gästen 310 Euro zusammen, die die SPD für geflüchtete Kinder aus der Ukraine einsetzen will.

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause fand jetzt in der Kulturhalle wieder der Frühjahrsempfang der SPD Dormagen statt. Der Einladung des Stadtverbandes waren knapp 100 Gäste gefolgt, darunter Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Betriebsräten und Vereinen. „Zwei Jahre Pandemie, die Hochwasserkatastrophe im Ahrtal und ein Krieg in Europa sind Krisen, die uns verändert und geprägt haben. Sie haben uns aber auch wachsen lassen, so sind die Bürger in Dormagen über sich hinausgewachsen, sie packen an, opfern ihre Wochenenden sowie Freizeit um Hilfe denen zu geben, die sie benötigen“, lobte Stadtverbandsvorsitzender Carsten Müller.