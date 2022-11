Stadtbibliothek Dormagen : Literaturfreunde tauschen sich aus

Der Dormagener Autor Reinhold Peter leitet der Erzähl- und Literaturcafé voller Enthusiasmus und lockt viele Menschen in die Bibliothek. Foto: Stadt

Dormagen Der Dormagener Autor Reinhold Peter übernahm die Leitung des Erzähl- und Literaturcafés. In dieser Woche findet wieder eine Veranstaltung statt.

Reinhold Peter, Leiter des Literaturcafés, ist an diesem Tag schon etwas früher in die Stadtbibliothek in Dormagen gekommen. Er sitzt an einer langen Tafel aus mehreren zusammengeschobenen Tischen und breitet dort in aller Ruhe seine beiden Bücher und Notizen aus, die er mitgebracht hat. Die ersten Gäste kommen in die Stadtbibliothek und setzen sich dazu. Sie alle sind zum Erzähl- und Literaturcafé gekommen, um sich über Literatur auszutauschen. An diesem Tag spricht die Gruppe über „denglische“ Wörter in der Literatur. Nach ein paar einleitenden Worten ist die Gruppe schon mitten in ein angeregtes Gespräch vertieft. „Meine Frau und ich besuchen seit mehreren Jahren das Erzähl- und Literaturcafé. Die Geschichten, die wir besprechen, sind sehr interessant. Zudem macht es großen Spaß sich mit anderen Literaturinteressierten auszutauschen und die verschiedenen Meinungen zu hören“, sagt Bodo Hassebrauck, der seit sieben Jahren regelmäßig her kommt.

Vor einiger Zeit übernahm Reinhold Peter die Leitung des Erzähl- und Literaturcafés von Doris Trampnau, die Schriftstellerin musste diese Aufgabe aus Zeitgründen an den Kollegen abgeben. Der 75-Jährige hatte schon als Kind eine große Affinität zu Geschichten und Büchern, schrieb bereits in jungen Jahren für die Schülerzeitung. Zwei Bücher hat der pensionierte Lehrer und Schulleiter bereits veröffentlicht, zwei weitere verfasst er gerade. 2017 veröffentlichte er die „Geschichten für Kinder“ , die von seiner Enkelin Lara illustriert wurden. 2020 folgte „Galen“, ein Werk mit mehreren Kurzgeschichten über einen Chirurgen, der alkoholanhängig ist. Derzeit arbeitet Reinhold Peter an seinem dritten Buch mit dem Titel „Der Neue“ und gibt dort Einblicke hinter die Kulissen des Schulalltags.

Der Dormagener Autor freut sich schon auf das nächste Erzähl- und Literaturcafé, das am 16. November, 15 Uhr, in der Stadtbibliothek stattfinden wird. „Interessierte Literaturliebhaber sind herzlich willkommen“, heißt es. Die Veranstaltung dauert rund eineinhalb Stunden und kostet drei Euro. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Es sind die aktuellen Hygiene- und Abstandsregeln zu beachten. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.stadtbibliothek-dormagen.de. Bei Fragen gibt die Bibliothek telefonisch unter 02133 257212 oder per E-Mail an bib@stadt-dormagen.de Auskunft.

Auch Kinder dürfen sich an diesem Wochenende über eine Veranstaltung in der Stadtbibliothek freuen, denn Autorin Anne Ameling liest von 14 bis 15.30 Uhr Freundschaftsgeschichten für junge Leser in der Kinderbibliothek vor. Die Aktion richtet sich insbesondere an Grundschulkinder.

(NGZ)