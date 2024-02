Politik in Dormagen Lierenfeld wehrt sich gegen CDU-Vorwürfe

(NGZ) Dormagens Bürgermeister Erik Lierenfeld widerspricht der Darstellung der CDU-Fraktion, dass die Personalkosten der Stadtverwaltung in den vergangenen Jahren unverhältnismäßig stark angestiegen seien. In der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses am 15. Februar hatte die Oppositionspartei zudem abermals kritisiert, dass die Zahl der Stellen im Kernbereich der Stadtverwaltung Dormagen stetig wachse.