Einbürgerung in Dormagen Lierenfeld gratuliert neuen deutschen Staatsbürgern

Menschen mit Migrationshintergrund stehen in Deutschland seit geraumer Zeit verstärkt im Fokus von Anfeindungen, angeheizt von Parolen rechtsradikaler Stimmungsmacher. Inzwischen aber formiert sich Widerstand, Hunderttausende gehen für Toleranz auf die Straßen. In Dormagen gab es jetzt ein positives Beispiel für Integration und gegen Ausgrenzung. Neun Dormagenerinnen und Dormagener haben gerade stellvertretend sicher auch für viele andere Zuwanderer in der Bundesrepublik – ihre Einbürgerung gefeiert. Bürgermeister Erik Lierenfeld hieß sie in feierlichem Rahmen als neue deutsche Staatsbürgerinnen und Staatsbürger willkommen.