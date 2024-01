Brauchtum in Dormagen Bürgermeister empfängt die Kindertollitäten

Bürgermeister Erik Lierenfeld äußerte sich begeistert über das zahlreiche Erscheinen der jungen Regentinnen und Regenten: „Die große Resonanz zeigt, welche hohe Bedeutung der Kinderkarneval in unserer Region hat. Es ist wichtig, dass unsere Kinder und Jugendlichen schon früh mit der jecken Zick in Berührung kommen und an das Brauchtum herangeführt werden. Daher habe ich mich sehr gefreut, dass so viele Kinder unserer Einladung nach Dormagen gefolgt sind.“