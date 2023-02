Umweltsorgen in Dormagen Liegt Arsenschlamm noch am Silbersee?

Bis die Stadt Dormagen ihre Haushaltskasse mit Gewerbesteuereinnahmen aus einem entwickelten Silbersee-Areal aufbessern kann, dürften Jahre, vielleicht Jahrzehnte vergehen. Denn möglicherweise setzt sich der Anfang des in den 1970er Jahre öffentlich gewordenen Skandals um illegale Entsorgung von hochgiftigem Klärschlamm fort. Denn bis heute liegen keine Belege dafür vor, dass der arsenhaltige Schlamm, der auf dem ehemaligen Zinkhütten-Gelände entstanden ist, in vollem Umfang und ordnungsgemäß entsorgt worden ist. Damit steht die Stadt Dormagen vor einem massiven Problem, weil sie eigentlich das Areal von RWE Power kaufen und es zu einem modernen Gewerbe- und Industriestandort entwickeln will. Ein Kernproblem: fehlende Transparenz.