Event in Dormagen Letzter Streetfood-Feierabendmarkt vor den Ferien

„Diesmal haben wir auch wieder Anbieter am Start, die zum ersten Mal in Dormagen sind“, berichtet Organisator Marc Pesch. So kommt aus Grevenbroich das Team von EGO Food, einem Truck mit vielen Burger- und Pommes-Spezialitäten. Außerdem dürfen sich die Besucher auf Trüffel-Pasta aus dem Parmesan-Laib freuen, auch kommt aus Düsseldorf erneut das Team von „Fave“, die japanische Burger in ihrer fahrenden Küche zubereiten. Bei „Los Locos“ gibt es mexikanische Spezialitäten, die „Teufelsküche“ hat Currywurst in verschiedenen Schärfegraden im Angebot. „Schwäbisch“ wird beim „Schwabenlädle“ gekocht, „Ellis Kölsche Küche“ bringt kölsche Tapas und Burger mit nach Dormagen. Das Team von „Knödelfein“ präsentiert – auch vegane – Knödelspezialitäten. Darüber hinaus gibt es bei „Streetfood Souvlaki“ griechische Pita-Gerichte, „Rolandos Churros“ präsentiert Eis und spanische Churros und beim „Alten Rathaus“ gibt es leckere Flammkuchen. Dazu halten die Organisatoren auch wieder die passenden Getränke parat: So gibt es Wein, Aperol Spritz, Lillet Wildberry, Gin Tonic, Kölsch, Alt, Softgetränke und auch Cocktails.