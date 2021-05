Aktion in Dormagen : Lesefee Maria Krücken lädt zum Blumenpflanzen ein

Dormagen Die rührige Dormagenerin verteilt außer Büchern jetzt auch Blumensamen an Kindergärten und Grundschulen. Sie folgt damit dem Vorbild von Stadt und Landwirten und unterstützt die Bienen.

Die Ideen gehen ihr wahrscheinlich nie aus, auch oder gerade in Coronazeiten nicht: Um den Kontakt zu den Kindern in den Kindertagesstätten und Grundschulen auch während der Pandemie aufrecht zu halten und die Jungen und Mädchen für Bücher und Geschichten zu begeistern,lässt sich Dormagens Stadt-Lesefee Maria Krücken immer wieder etwas Neues einfallen. Ihr Projekt im Mai: die Blumenwiese.

Seit Ende 2017 ist Krücken nun schon als Stadt-Lesefee in Dormagen unterwegs – und immer noch voller Elan und Enthusiasmus. „Die Arbeit mit den Kindern macht sehr viel Spaß“, erzählt sie, „inzwischen sind wir schon so etwas wie eine große Familie.“ Was sie motiviert, die Jungen und Mädchen fürs Lesen zu begeistern, fasst sie in einem Satz zusammen: „Ein Kind, das liest, ist ganz bei sich.“