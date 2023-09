Großprojekt in Dormagen startet Lernort Horrem kostet 42 Millionen Euro

Die Christoph-Rensing-Grundschule war im Februar/März vergangenen Jahres mit dem Kriegsbeginn in der Ukraine und dem starken Flüchtlingsstrom zur größten Unterkunft in der Stadt geworden. Jetzt ist sie leer und damit kann das (nach dem Neubau der Realschule Hackenbroich) größte und teuerste Projekt der Stadt wieder in Angriff genommen werden: der Lernort Horrem. Die Verwaltung legt einen aktuellen Sachstand vor, der vor allem eines zeigt: Das Prestigeprojekt wird enorm teurer als ursprünglich vorgesehen. Von 12,7 Millionen auf 42 Millionen Euro. Los gehen soll es im vierten Quartal 2025.