Geschichte in Dormagen Lenkungskreis Welterbe begeistert von Römer-Orten

Zum ersten Mal tagte der Lenkungskreis für das Welterbe, dem 19 Kommunen aus Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz angehören, in Dormagen. Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) hatte diesen Tagungsort vorgeschlagen, um den Mitgliedern die neuen Ausstellungsorte zu präsentieren, die Dormagen im Historischen Rathaus, dem benachbarten Römergarten und im Römerkeller an St. Michael geschaffen hat. Am Ende gab es einhelliges Lob von den Teilnehmern über den Umgang mit den römischen Zeugnissen in Dormagen.