Nach Leichenfund in Dormagen : Toter ist seit Jahren vermisster Mann aus Bonn

Dormagen Am Sonntag haben Umweltschützer bei einer Müllsammelaktion in Dormagen Teile eines Leichnams gefunden. Nach den bisherigen Ermittlungen handelt es sich um einen Bonner, der seit Dezember 2017 vermisst worden war.

Das teilt die Polizei am Freitag mit. Am 10. Dezember 2017 wurde der 53-Jährige, der unter einer Sehbehinderung und einer Demenzerkrankung litt, zuletzt an seiner Wohnanschrift in der Bonner Nordstadt gesehen. Mantrailerhunde, die die von der Polizei eingeleiteten Suchmaßnahmen im Jahr 2017 unterstützten, hatten die Spur des Mannes damals am Rheinufer verloren.