Theater-AG des Leibniz-Gymnasiums Dormagen Molière im modernen Gewand

„There is nothing quite as wonderful as money! There is nothing quite as beautiful as cash!” Als geiziger Hausherrn Harpagon überzeugte Lukas Laznovsky auf ganzer Linie. Er hortete sein Vermögen und war bereit, es energisch gegen jeden zu verteidigen – sei es gegen den aufgekratzten La Fléche, temperamentvoll gespielt von Maximilian Lampert, oder gegen die Bediensteten Jacques (Tobias Schaaf), Valére (Jayden Lovato), Brindavoine (Salma Lahlou) oder auch den lokalen Kommissaren (Konstantin Wonsyld), welche ebenfalls in ihren Rollen überzeugten. Dabei ließ er seine Kinder Elise und Cléanthe, emotional gespielt von Alexia Sauer und Taylan Berger, völlig aus dem Blick. Vielmehr sollten beide möglichst profitabel verheiraten werden, während er sich dank der Hilfe der exzentrischen Frosine (Larissa Jansen) an die arme, aber schöne Mariane, einfühlsam gespielt von Hanna Hager, binden wollte. Harpagons Kinder zeigten sich jedoch uneinsichtig und beharrten darauf, den Weg des Herzens zu gehen.