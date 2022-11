An der BvS-Gesamtschule in Dormagen : Gesamtschullehrer veröffentlicht fünftes Buch

An der BvS-Gesamtschule in Dormagen

Dormagen Das Buch „Kaminholzverleih“ von Jörg Schwenzfeier ist passend zur kalten Jahreszeit erschienen. Es umfasst 15 Geschichten auf 88 Seiten. Das Werk handelt etwa von der Weihnachtszeit, aber auch von Unrecht.

Die Leidenschaft zum Schreiben wurde Jörg Schwenzfeier bereits in die Wiege gelegt. Schon als Kind beschäftigte er sich mit dem Verfassen eigener Geschichten. Im Jahre 2004 hat der Gesamtschullehrer dann gemeinsam mit seinem Freund Herbert Knöpfel den Roman „Der zweiunddreißigste Brief“ geschrieben. Seine Faszination für die Literatur hält bis heute an. Daher hat der Autor nun sein fünftes Werk „Kaminholzverleih – gemütliche & ungemütliche Geschichten“ herausgebracht.

Jörg Schwenzfeier ist ein vielbeschäftigter Mann. So unterrichtet der Lehrer seit 1993 Spanisch, Deutsch und auch Latein an der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule in Dormagen. Als sachkundiger Bürger für die Grünen sitzt der 62-Jährige zudem im Monheimer Kulturausschuss. „Die Zeit, um zu schreiben finde ich aber immer, denn das ist mein Ventil. So kann ich zur Ruhe kommen und meinen Alltag verarbeiten“, erklärt Schwenzfeier.