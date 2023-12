Fußgängerzone in Dormagen Marketingstrategie: Bedruckte Fenster statt gähnender Leere

Zu guter Letzt nun also die optische Aufwertung des Leerstands an der Kölner Straße 119, gegenüber vom Eingang zur Rathaus-Galerie gelegen und daher ein durchaus neuralgischer Punkt in der Innenstadt. Die Dormagener Grafikerin Frauke Hermann von Drawing Graphics zeichnet verantwortlich für die farblich frischen und zeitgemäßen Entwürfe, die Planen und Beklebungen fertigte der Dormagener Spezialist für Großformatdrucke, Thomas Jelitto, mit seinem Unternehmen Newstyle Werbetechnik. „Wir wollten mit auffordernden Farben eine Aufbruchstimmung erzeugen, aber auch die Vielfalt des Besatzes in der City abbilden und bei Interessenten Lust machen, sich hier niederzulassen“, so Thomas Schmitt. Das Sofortprogramm Innenstadt läuft zum Jahresende 2023 aus – der farbenfrohe Ausblick auf die „Kö“ als Fassaden-Deko mit seiner Botschaft „Kauf vor Ort“ wird überdauern.