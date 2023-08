Gewerbepark Top West Leerstand soll beseitigt werden

Es ist ein zehn Jahre alter Bebauungsplan, um den es im Gewerbepark Top West geht: Dort ist ein Leerstand entstanden, der zum einen beseitigt werden soll, zum anderen geht es planerisch um einen neuen Rahmen, wonach unerwünschte Sortimente ausgeschlossen sind. An der Lübecker Straße 15 war zuletzt das Bettenbedarf-Geschäft Hammer ansässig. Nach dessen Auszug sieht es so aus, als könnten an gleicher Stelle gleich zwei neue Geschäfte einziehen – die Fläche gibt es jedenfalls her, wie Sven Medzech, Leiter des Stadtplanungsamtes, feststellt.