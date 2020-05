Chemie in Dormagen : Lanxess schließt den Verkauf von Currenta ab

Chemie in Dormagen

Dormagen Der Chempark-Betreiber Currenta ist endgültig kein Joint Venture von Bayer und Lanxess mehr. Nach Bayer meldet jetzt auch Lanxess, dass der Verkauf seiner Anteile an MIRA abgeschlossen sei.

(NGZ) Der Spezialchemie-Konzern Lanxess hat nun den Verkauf seines 40-Prozent-Anteils am Chempark-Betreiber Currenta an Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA) vollzogen. Das teilte das Unternehmen jetzt mit. Eine entsprechende Vereinbarung hatten beide Unternehmen im August 2019 getroffen.