Ärger in Dormagen Gummistiefel an Ortsschild: Stummer Protest der Bauern

Wer sich in diesen Tagen wundert, warum am Ortsausgangsschild von Zons in Richtung Stürzelberg lila Gummistiefel oder am Ortsausgangsschild von Zons in Richtung Rheinfeld grüne Gummistiefel hängen, hat vermutlich noch nichts vom Protest der Bauern mitbekommen, die damit ein Zeichen setzen möchten. Während in anderen Städten wie Schliengen (Kreis Lörrach) die Schilder verkehrt herum angeschraubt wurden, hängen in Dormagen Gummistiefel daran. Die Landwirte reagieren kreativ auf die Pläne der Ampelregierung in Berlin. Sie will die Agrardieselvergütung abschaffen. Mit der teilweisen Rückerstattung der Energiesteuer soll die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Land- und Forstwirtschaft gegenüber anderen EU-Mitgliedstaaten erhalten bleiben. Auch der andere Plan, künftig Kfz-Steuer auch auf Landmaschinen zu erheben, die zum Teil gar nicht auf der Straße fahren, sondern nur auf dem Feld eingesetzt werden, bringt die Bauern auf die Palme. Eine erste Reaktion sind die Stiefel. Damit wollen sie symbolisch „ihren Job an den Nagel hängen“.