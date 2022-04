Landtagswahlen 2022 : Um diese Themen will sich Birgit Burdag (SPD) aus Dormagen kümmern

Die SPD-Politikerin Birgit Burdag will in den Landtag. Die Pädagogin setzt auf ihre hohe Motivation und Energie, die sie verspürt. Foto: Georg Salzburg (salz)

Dormagen Die Delratherin Birgit Burdag bewirbt sich für die SPD um ein Landtags-Mandat. Die 65-Jährige gilt als Schul-Expertin, sie will sich aber auch um die Themen Strukturwandel und erneuerbare Energien kümmern.

Hemmerden statt Gardasee. Stürzelberg statt Kultur und Natur erleben im Süden. Für Birgit Burdag ist in diesem Jahr vieles anders als in den vorherigen Jahren. Die zweiwöchigen Osterferien konnte die Pädagogin nicht zum Urlaub mit Ehemann Holger nutzen, stattdessen ist sie auf Wahlkampftour. Die 65-Jährige tritt für die SPD bei der Landtagswahl in Dormagen, Rommerskirchen, Grevenbroich und Jüchen an, sie ist die Herausforderin der Grevenbroicher Amtsinhaberin Heike Troles.

Damit ist sie im Dauereinsatz. Zum Beispiel samstags in den Innenstädten an Wahlkampfständen oder im Rahmen der Reihe „Birgit Burdag besucht...“ direkt vor Ort. „Auf ein Wörtchen, bei einem Törtchen“ trifft sie potenzielle Wähler in einem Café in Delhoven, Kreativität ist gefragt, damit der Bürger aufmerkt. Als sie im Herbst vergangenen Jahres gefragt wurde, ob sie Interesse hätte, für den Landtag zu kandidieren, dauerte die Entscheidungsfindung nicht allzu lange. „Mein Mann weiß, das ich total gerne aktiv bin.“ Die berufliche Zielgerade hat die Direktorin an der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule in Grevenbroich bereits erreicht, der wohlverdiente Ruhestand ist greifbar. Dass sie indes bereit ist, einen stressigen Job im Politik-Betrieb des Landtags zu übernehmen, ist ein Fingerzeig darauf, welche Energie in der gebürtigen Emsdettenerin steckt, obwohl sie die Sechziger-Marke überschritten hat: „Ich hatte schon immer viel Energie und Kraft. Und ich könnte mich ganz auf die Politik konzentrieren, weil ich mich nicht um Kind und Haus kümmern muss.“ Als Erklärung für dieses Energie-Potenzial fallen ihr die beiden älteren Brüder ein, „ich musste früh lernen mich durchzusetzen. Das ist dann irgendwie mein Naturell geworden“. Hinzu kam die Unterstützung aus dem Elternhaus, wo der Vater als Inhaber eines Bierverlags der Tochter schon früh die Probleme des Mittelstands hautnah vermitteln konnte.

Info Fakten aus Beruf, Politik und Privatleben Persönlich Geboren in Emsdetten, verheiratet mit Holger Burdag, drei Kinder, zwei Enkelkinder. Sie wohnt in Delrath. Beruf Lehramtsstudium Sozialwissenschaft und Deutsch in Köln; Lehrkraft beim Bildungswerk der Erzdiözese Köln; Lehrerin an der Gesamtschule Solingen, seit 1998 an der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule in Grevenbroich, seit 2010 Direktorin. Politik 1991 Eintritt in die SPD Köln; 1999 bis heute: Mitglied im Stadtrat; 2008/09 Vorsitzende Kulturausschuss; 2014-2020 Vorsitzende Schulausschuss. Hobbys Mitglied in diversen Fördervereinen; im Chor „Rejoice“, im Partnerschaftsverein Dormagen-Kiryat Ono.

Aber warum dann Lehrerin und nicht in die kaufmännischen Fußstapfen des Vaters? „Ich fand meine Schule, das Gymnasium in Emsdetten, nicht gut, und ich wollte es besser machen.“ Erst als Lehrerin und möglichst künftig im Landtag auf der politischen Ebene, sagt sie. „Meine Schule war ungerecht, es gab kein Verständnis dafür, dass es Unterschiede gibt zwischen Leistung und Verhalten von Schülern.“ Sie hat ihren Traumberuf gefunden und sagt: „Ich finde meine Schüler toll!“ Vielleicht liegt es an der Schulform Gesamtschule, dass für Burdag „soziale Gerechtigkeit sehr wichtig“ ist. „Daher bin ich auch in der Partei.“ Ihre Tochter Sonja ist übrigens auch Lehrerin – an einer Gesamtschule in Köln-Chorweiler.

Natürlich ist Bildung ein wichtiges Themenfeld, das die Lehrerin und stellvertretende Schulausschuss-Vorsitzende in Düsseldorf beackern möchte. „Von dort ist in dieser Wahlperiode zuviel Durcheinander gekommen. Die ständigen neuen Vorgaben, die in der Pandemie freitags die Schulen erreichten und montags umgesetzt werden sollten. Das Hin und Her mit dem Maskentragen – da waren die Schüler schlauer als Ministerin Gebauer.“ Sie kritisiert den hohen Lehrermangel („Im Grundschulbereich ist jede dritte Stelle unbesetzt“) und fordert eine „Personaloffensive. Wir brauchen mehr Quereinsteiger und eine gleiche A13-Besoldung, unabhängig von der Schulform“. Im Kita-Bereich steht natürlich die SPD-Forderung nach Abschaffung der Kita-Beiträge. „In Düsseldorf zahlen die Eltern nichts, in Dormagen schon. Gerecht ist das nicht.“ Also: „Bildungsfreiheit von der Kita bis zum Master bzw Meister.“