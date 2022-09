Rein pflanzlich und bio : 100 Dormagen-Boxen mit Produkten aus der Natur

Dormagen Das Unternehmen „Landseife“ und die Energieversorgung Dormagen (evd) kooperieren im Sinne der Umwelt und füllen die Döschen mit Produkten aus rein pflanzlichen Bio-Rohstoffen.

Bereits 2021 war „Dormagen in a box“ ein Erfolg: Der lokale Seifenhersteller „Landseife“ hatte die Dormagen-Box im vergangenen Jahr unter anderem mit eigener Bioseife, veganen Wachstüchern, Bier und Duftkerzen befüllt. Alle Produkte waren „made in Dormagen“. Jetzt bringt „Landseife“ eine nachhaltige Version der Box mit der Energieversorgung Dormagen (evd) auf den Markt.

„Bei uns hat Nachhaltigkeit einen sehr hohen Stellenwert. Alle verwendeten Produkte werden aus rein pflanzlichen Bio-Rohstoffen gewonnen. Wir nutzen keine chemischen Zusätze, alles in unseren Produkten stammt aus der Natur“, sagt Monika Kuth, Gründerin von „Landseife“. Gemeinsam mit der evd kam die Idee zu einer nachhaltigen Version der Dormagen-Box. Drin sind wieder nur Dormagener Produkte: Honig aus Gohr, eine vegane und umweltfreundliche Kerze im Glas von Candlelicious, Apfelchips vom Latourshof in Nievenheim, eine Seedbomb samt Nachhaltigkeitsmagazin der evd und eine Naturseife von Landseife. „Das Klima zu schonen und Energie effizient zu nutzen, ist für uns als evd selbstverständlich. Damit unsere Stadt auch morgen noch lebenswert ist, braucht es heute ein klares Bekenntnis zum Umweltschutz und eine Strategie, Nachhaltigkeit umzusetzen und vorzuleben. Deshalb haben wir dieses Jahr erstmalig ein Nachhaltigkeitsmagazin herausgegeben, um zu zeigen, wie wir mit gutem Beispiel vorangehen und wie jeder ganz leicht selbst einen Schritt in Richtung Nachhaltigkeit machen kann. Das Magazin ist auch in der Box zu finden“, sagt Carina Backhaus, Leiterin der evd-Unternehmenskommunikation. Neben dem lokalen Gedanken steht bei der Sonderedition das Thema Umweltschutz im Fokus. „Die evd pflanzt pro Nachhaltigkeitsbox jeweils einen Baum mit „Plant-my-tree“, sagt Backhaus. Die Box ist ab sofort erhältlich unter www.box-dormagen.de. Die Stückzahl ist auf 100 limitiert.