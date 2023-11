Finanzen in Dormagen Dormagen erhält Landesgelder

Um eine spürbare Entlastung der NRW-Kommunen bei der Unterbringung und Versorgung der Geflüchteten herbeizuführen, kündigt die schwarz-grüne Landesregierung nach Verhandlungen mit den kommunalen Spitzenverbänden an, die Kommunen finanziell zu entlasten. So stellt die schwarz-grüne Landesregierung, vorbehaltlich der Zustimmung des Landtags, zusätzliche 808 Millionen Euro zur Verfügung, die noch in diesem Jahr bei den Städten und Gemeinden in NRW ankommen sollen. Auch Dormagen profitiert von der Entlastung in Höhe von 1,66 Millionen Euro. Der Landtagsabgeordnete Simon Rock (Grüne) aus dem Rhein-Kreis Neuss begrüßt die mit der Einigung erzielte Unterstützung der Kommunen: „Dormagen leistet in schwierigen Zeiten einen großartigen Beitrag zur Versorgung und Unterbringung der Geflüchteten.“ Doch reicht die Finanzspritze? „Vorbehaltlich der Zusage freuen wir uns natürlich über das Geld, aber es bleibt noch eine erhebliche Lücke. Für 2023 sind beispielsweise 5,6 Millionen Euro nicht gedeckt. Da müsste das Land schon nachbessern“, sagt Fritz Bezold, Erster Beigeordneter der Stadt Dormagen.