Streit um E-Säule in Dormagen : Elektro-Ladestation am Rathaus wird wieder zugänglich

Dormagen In der Dormagener Innenstadt war seit über einem Monat der Saft abgedreht. Der Elektro-Saft. Die einzige zentrale Ladestation des Energieversorgers evd, an der Castellstraße/Ecke Römerstraße, wurde durch eine Metall-Barriere für Autos unzugänglich gemacht.

Über den E-Säulen-Finder auf der Internetseite der evd kann in ganz Dormagen nach Ladestationen gesucht werden. Neben der Säule am Rathaus, gibt es zusätzlich Aufladestationen am Dormagener Bahnhof, am HIT-Markt an der Lübecker Straße, an der Mathias-Giesen-Straße und in Zons. Das Problem dieser Ladesäulen ist, dass sie nicht sehr zentral für die Dormagener Bürger zu erreichen sind. Die bislang noch gesperrte Station an der Castellstraße ist die einzige in der innerstädtischen Umgebung.