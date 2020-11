Kriminalität in Dormagen : Mutmaßliche Ladendiebe ergreifen die Flucht

Dormagen Das Duo hatte in einem Geschäft an der Lübecker Straße einen Rucksack mit Lebensmitteln gefüllt, die es ganz offensichtlich entwenden wollte. Die beiden Männer konnten bisher nicht gefasst werden.

Aufmerksame Angestellte eines Einkaufsmarktes an der Lübecker Straße im Dormagener Gewerbegebiet Top West haben einen mutmaßlichen Ladendieb ertappt, konnten ihn aber nur kurzzeitig an der Flucht hindern. Auch ein Komplize des Mannes entkam.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war den Angestellten am Mittwoch gegen 17.10 Uhr ein Mann aufgefallen, der sich verdächtig verhielt. Denn er hatte den Geschäftseingang als Ausgang genutzt. Es bestand der Verdacht, dass es sich um einen Ladendieb handeln könnte, schreiben die Beamten. Nachdem der Unbekannte aufgefordert worden sei, seinen Rucksack zu öffnen, suchte er das Weite. Mitarbeiter des Geschäfts nahmen jedoch die Verfolgung auf und konnten den Verdächtigen in Höhe Mathias-Giesen-Straße zunächst stoppen. Der Mann schubste einen Verfolger aber weg und verschwand in Richtung Friedhof.