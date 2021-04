Ausstellung in Zons : Kunstvolle Ostereier im Museum

Zons Das Kreismuseum Zons stellt auch in diesem Jahr wieder künstlerisch gestaltete Ostereier aus: Bei dem Großteil der Ausstellungsstücke handelt es sich um echte Hühner-, Straußen- und Gänseeier; die Künstlerin Anneliese Wolf fertigt Eier aus Holz an. Coronabedingt findet die Schau in etwas anderer Form statt.

Das Kreismuseum Zons ist Jahr für Jahr am Osterwochenende ein beliebtes Ausflugsziel. Der Ostereiermarkt lockt Besucher aus der Umgebung an, die künstlerisch bemalte Ostereier ansehen oder erstehen wollen. In diesem Jahr muss der Ostereiermarkt aufgrund der Corona-Krise ausfallen, doch stattdessen hat das Museum sich eine Alternative überlegt, um die bunten und aufwendig gestalteten Eier dennoch präsentieren zu können.

Anstatt auf dem traditionellen Ostereiermarkt stellen in diesem Jahr rund 20 teilnehmende Künstler ihre Ei-Objekte in einer Museumsausstellung vor, diese werden außerdem auf der Facebook-Seite des Museums einzeln präsentiert. „Auf Facebook wird die Ausstellung sehr gut angenommen und das Feedback ist durchweg positiv, die Menschen erfreuen sich an der ungewöhnlichen Kunst“, erklärt Karina Hahn, die Leiterin des Kreismuseums.

Info Öffnungszeiten und Eintrittspreise Laufzeit noch bis 6. April 2021 Künstler Rund 20 Künstlerinnen und Künstler präsentieren ihre bemalten Ostereier im Kreismuseum Zons Öffnungszeiten Mo. bis Fr.: 14 - 18 Uhr; Sa./So. und Feiertage: 11 - 18 Uhr Eintritt Erwachsene: 4 Euro, ermäßigt: 1,50 Euro, Familien zahlen 7 Euro

Auch die ausstellenden Künstler seien dankbar für die Möglichkeit, ihre Kunst zeigen zu können: „Die Künstler sind froh darüber, dass überhaupt irgendetwas stattfindet. Das ist ja in diesen Zeiten nicht selbstverständlich.“ Auch in diesem ungewöhnlichen Jahr kann man die Eier kaufen, „die Daten der Künstler stehen bei jedem Ei dabei, und die Objekte können dann auch per Post verschickt werden. Natürlich überdurchschnittlich gut verpackt“, fügt Hahn lachend hinzu. Einige der Künstler sind bereits viele Jahre dabei, doch das Museum ist stets auf der Suche nach weiteren kreativen Menschen. Besonders wichtig sei jedoch, dass die Vielfalt und Abwechslung gewährleistet sein muss.