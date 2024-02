Kunst in Dormagen Eine besondere Ausstellung für den Tanz

Und so tanzen Pinselstriche und Farbtupfer in zarten und kräftigen Farben über die Leinwand und lassen Bilder von Lebensfreude und der Bedeutung, die der Tanz in unser Leben bringt, entstehen. Es gibt Bilder von einem besonderen Kleid für den ersten Ball, dem rassigen roten Kleid für den spanischen Tanz, dem Tanz des frisch vermählten Paares zur Feier des Tages und natürlich den unverzichtbaren Tanzschuhen, die nicht nur auf dem Bild zu sehen sind, sondern auch so, wie sie in Wirklichkeit aussehen. Manche Bilder erzählen eine ganze Geschichte, zum Beispiel die eines Abschlusskleides, das jetzt eine Generation weiter gegeben wurde. Manche Bilder erzählen eine ganze Geschichte, wie zum Beispiel die eines Abschlusskleides, das nun von Generation zu Generation weitergereicht wird. Irmgard de Ahna ist jedenfalls ganz begeistert von der bevorstehenden Ausstellung und würde sich freuen, wenn möglichst viele diese Materialien übergreifende Präsentation anschauen.