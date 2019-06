Sport in Dormagen : Der nächste Kunstrasenplatz ist fertig

Auch auf dem Sportplatz des SSV Delrath rollt der Ball künftig auf Kunstrasen. Die offizielle Übergabe des Spielfeldes erfolgt in zwei Wochen. Foto: Tinter, Anja (ati)

Delrath Nun kann auch der SSV Delrath auf neuem und modernem Untergrund kicken. Das Spielfeld wird am 19. Juni offiziell in Betrieb genommen – mit Bürgermeister Erik Lierenfeld, Gästen und ein wenig Programm.

Die Einladungen sind verschickt, und auch auf den Plakaten, die die 36. Jugendsportwoche des SSV Delrath ankündigen, ist es zu lesen: Am Mittwoch, 19. Juni, findet die offizielle Eröffnung und Inbetriebnahme des neuen Kunstrasenplatzes am Johann-Blank-Weg statt. Ab 17 Uhr werden dort neben Dormagens Bürgermeister Erik Lierenfeld weitere Gäste erwartet, darunter Dirk Gärtner, der Vorsitzende des Fußballkreises Neuss, und Detlev Zenk, der Vorsitzende des Dormagener Sportausschusses. Sie wollen Grußworte an die sicherlich zahlreich vertretenen Vereinsmitglieder und -anhänger des SSV Delrath richten, bei denen die Freude groß sein dürfte. Denn der SSV hat lange auf den neuen Kunstrasenbelag hingearbeitet.

Für den Abschied von der ungeliebten Asche als Untergrund haben die Delrather kräftig selbst mit Hand angelegt. Denn die Stadt verlangt von allen Vereinen, dass sie einen Eigenanteil zu den Kosten für die Umwandlung der alten Anlagen aufbringen, etwa im Gegenwert von 50.000 Euro. Dies kann in bar geschehen, aber auch in Form von Eigenleistungen. Unter anderem haben die Delrather weit über 100 Bäume gefällt. Dafür wurden ihnen für ihren zu erbringenden Eigenanteil rund 10.000 Euro angerechnet.

Info Auf Eröffnung folgt Sportwoche 19. Juni 17 Uhr Eröffnung Kunstrasenplatz SSV Delrath mit Vorführung von Gymnastikgruppe, Boulespiel, Reden und (ab 19 Uhr) Altherren-Kleinfeldturnier 20. Juni 9.15 Uhr Eröffnung der Jugendsportwoche mit Turnieren 21. Juni ab 19 Uhr Unterhaltungsprogramm 22. Juni ab 10 Uhr weitere Jugendturniere

Insgesamt geht die Stadt Dormagen von jeweils etwa 600.000 Euro Kosten für die neuen Kunstrasenplätze im Stadtgebiet aus. Eine ganze Reihe ist schon fertig gestellt. In diesem Jahr soll noch die Anlage in Horrem folgen, im nächsten Jahr geht es in Delhoven los. Für 2021 steht der Platz in Gohr auf der Agenda. Und 2022 will die Stadt mit dem neuen Kunstrasenplatz für den TuS Hackenbroich mit dem gesamten Projekt „durch“ sein. Dann ist endlich Schluss mit Schlammschlachten bei Regenwetter, die allgemein als nicht mehr zeitgemäß betrachtet werden.

Wenn heute, Dienstag, um 17.30 Uhr der Dormagener Sportausschuss zu seiner Sitzung im Ratssaal zusammen kommt, wird auch noch einmal über die Delrather Anlage berichtet. In der entsprechenden Informationsunterlage der Stadtverwaltung heißt es: „Durch die Änderung der Platzentwässerung durch den Sportservice konnten Einsparungen in Höhe von mehreren tausend Euro erzielt werden, die durch die Vergabe an einen Generalunternehmer in zahlreiche Verbesserungen am Platz einflossen.“ Die Politiker werden es sicher gerne hören. Auch, dass der SSV Delrath die Anlage selbst weiter verschönert.