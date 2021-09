Kunstprojekt im Caritashaus : Kunst im Caritashaus: Hühner mit Krone und Punk-Frisur

Dormagen Bertamaria Reetz brachte die Senioren dazu, kreativ zu werden. Das sorgte für Abwechslung. Und auf diese Weise entstanden viele sehenswerte Objekte

Ein Kunsthuhn in Rot, das andere mit einer gelben Krone, ein weiteres mit einer Punk-Frisur. Am Mittwoch wurden im Caritashaus in Dormagen die selbstbemalten Hühner vorgestellt und versteigert, welche die Bewohner die letzten Wochen über bemalt hatten. Ins Leben gerufen wurde die Aktion von Künstlerin Bertamaria Reetz, die für den Entstehungsprozess verantwortlich war und die ursprünglichen weißen Figuren den Senioren zur Verfügung stellte. Ziel der Aktion ist es, die Menschen anzuregen, kreativ tätig zu werden.