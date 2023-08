Coskun Quindt stellt in Dormagen aus „Der bunte Zauber“ hat bei der Eröffnung viele Besucher

Die Online-Galeristin Maja Linde, ist gerade von seiner Zügellosigkeit fasziniert, die in seinen 80 aufgebotenen Bildern zum Ausdruck kommt. „Unter seinen Händen explodieren die Farben, ob in Acryl oder auf der Basis von Lehm.“ Informel Art kommt in den Sinn, und es ist jeweils der Fantasie des Betrachters überlassen, was auf den Leinwänden geschieht. Untertitelungen wie Goldener Staub, Gedankenlabyrinth, Feenflügel und Wilderness sind nicht zwingend Vernissage-gerecht. Mit einem Glas Sekt in der Hand haben sich am Freitag sehr viele Betrachter auf das Spiel eingelassen.