Auftakt in Dormagen : Kulturprogramm in der Christuskirche startet

Begegnungen und Kultur starten in der Christuskirche. Foto: salz

Dormagen In der evangelischen Christuskirche geht die Sommerpause zu Ende, was gleichzeitig den Start in einen Veranstaltungs-reichen Herbst bedeutet.

Den Auftakt macht am Sonntag, 4. September, die jährliche Gemeindeversammlung. Sie beginnt mit dem Gottesdienst um 10 Uhr in der Christuskirche. Zum einen wird über Ereignisse der letzten Zeit und geplante Vorhaben berichtet, zum anderen besteht Gelegenheit zu Fragen und Beiträgen. Wichtig sind der Gemeinde Kontakte und dabei spielt das „Café Foyer“ eine wichtige Rolle. Das öffnet ab sofort donnerstags von 15 bis 17 Uhr im Foyer der Kirche. Coronabedingt war der beliebte Treff am Sonntag-Nachmittag lange geschlossen. Ab September freut sich das Café-Team wieder auf Gäste, die im Foyer der Christuskirche Kaffee und Kuchen zu günstigen Preisen genießen wollen: ab Sonntag, 4. September, 15 bis 17 Uhr.

Der kulturelle Start ist am Samstag, 3. September, 19.30 Uhr, mit einem Konzert mit einem Konzert der Hospizbewegung. Oliver Steller singt und spricht „Lyrik von Goethe bis heute“ Gedichte und Lieder aus drei Jahrhunderten. Dass Gedichte, dass Lyrik aus vergangenen Zeiten nicht verstaubt und trocken sein müssen, dass „Goethe und Konsorten“ es sogar mit Fernsehen, Video und Internet aufnehmen können, das beweist Oliver Steller mit seinem Programm „Von Goethe bis heute”. Als einfühlsamer, aber auch gewagter Rezitator und begnadeter Gitarrist vermittelt er Literatur, haucht ihr neues, frisches Leben ein. Die gelungene Auswahl der neu zu entdeckenden Dichter und Dichterinnen und ihrer Texte aus drei Jahrhunderten bietet ohne Zweifell für jeden Geschmack etwas. Eintrittskarten im Vorverkauf gibt es nur in der Citybuchhandlung und im Hospizbüro, Krefelder Straße 23 (Mo-Fr 9-10:30). Infos unterwww.hospizbewegung-dormagen.de.

Auch die beliebte und traditionelle „Reihe 8-Konzerte“ startet. Sie steht am Donnerstag, 8. September, unter dem Titel „Ein französischer Salon“. Es geht um Geschichten von Hingabe und Hörigkeit, Sehnsucht und Schwärmerei, Verehrung, Verlangen, Liebe und Tod. Es sind wunderschöne und hoch poetische kleinformatige Meisterwerke, die ihren seltsamen Charme an diesem Abend voll entfalten können. Der Kölner Tenor Rafael Montardo präsentiert eine Auswahl der schönsten französischen Lieder des 19. Jahrhunderts. Begleitet wird er dabei von Ulrich Linke am Flügel. Beginn des Konzerts ist in der Christuskirche an der Osterpreußenallee um 20 Uhr. Karten zum Preis von 10 Euro gibt es nur an der Abendkasse.

(NGZ)