Musik in Dormagen Kulturkirche lockt mit außergewöhnlicher Konzertreihe

Nach der Sommerpause geht es am 30. August mit Page 1 weiter, die Soul, Funk und Pop präsentieren. Es folgen am Freitag, 27. September, Kissin'Time mit Songs der legendären Band Kiss, am 25. Oktober Pink Floyd mit One Of These Pink Floyd Tributes und am 29. November All about Joel. Damit ist natürlich die Musik von Billy Joel gemeint. Am 20. Dezember werden gemeinsam Weihnachtslieder gesungen. Tickets für die Konzerte gibt es auf ticket.io und sollten rechtzeitig bestellt werden, weil die Konzerte oft schnell ausverkauft sind.