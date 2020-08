Förderung in Dormagen : Dem Kulturfonds fehlt noch das Geld

Förderung in Dormagen

Dormagen Das von der Stadt initiierte Unterstützungspaket kommt noch nicht in Gang. Die Kulturpolitiker sollen Ideen und Sponsoren beisteuern.

Um die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Kunst- und Kulturlandschaft Dormagens abzumildern, legt die Stadt Dormagen einen Kulturfonds auf. Obwohl viele Veranstaltungen abgesagt werden mussten, haben einige Karteninhaber auf eine Erstattung ihrer Tickets verzichtet. Diese bereits bezahlten Gelder sollen in den Fördertopf fließen und den Kulturschaffenden zugutekommen, um deren massiven Einnahmeverluste wenigstens teilweise auszugleichen.

Da bisher erst geringe Mittel für den Kulturfonds zur Verfügung stehen, hat die Verwaltung die Mitglieder des Kulturausschusses dazu aufgerufen, unterstützenswerte Ideen zu benennen, um die Identifikation potenzieller Spender mit dem Projekt zu erhöhen und so den Fonds mit weiteren Mitteln aufzustocken. Bei der kommenden Sitzung des Kulturausschusses am Dienstag, 11. August, soll dies besprochen werden. Möglich wäre auch eine Aufstockung des Kulturentwicklungsfonds aus dem Budget des Kulturbüros, zum Beispiel in Form einer Verdoppelung.