Freizeit in Dormagen : „Kulturbunt“ plant Veranstaltungen

Die Initiative Dormagen Kulturbunt (hier im vergangenen Jahr am Alloheim) um Volkmar Hess hat ungeachtet der Corona-Krise ein Veranstaltungsprogramm erarbeitet, das sie kulturinteressierten Bürgern präsentieren möchte. Foto: Kulturbunt

Dormagen Trotz der Corona-Krise sollen so viele Termine wie möglich stattfinden – abgespeckt oder sogar digital. Der Auftakt soll möglichst am 7. Juni sein – beim Sommerfest im Radiomuseum an der Bahnhofstraße.

Auch wenn wegen der Maßnahmen zur Vermeidung weiterer Coronavirus-Fälle das kulturelle Leben in Dormagen heruntergefahren werden musste, gibt es auch in diesem Jahr Veranstaltungen der Initiative „Dormagen Kulturbunt“. Das ist sicher, unabhängig von der Entwicklung der Lockerungen und Auflagen für Veranstaltungen – allerdings natürlich noch nicht, auf welche Art und mit wie viel Publikum das klappen kann.

Mit viel Kreativität und Spontanität wollen die Kulturschaffenden um den Initiator und Motor Volkmar Hess auch in Corona-Krisenzeiten Kultur in Dormagen möglich machen. Und so wurde ein Programm vom 7. Juni bis 20. Dezember aufgelegt. „Was wir davon machen können, ist abhängig von der weiteren Lage, wir hoffen aber, so viel wie möglich umsetzen zu können“, betont Hess, der sich offen zeigt für begrenzte Zuschauerzahlen oder sogar teilweise digital verbreitete Live-Musik-Videos.

Info Vier Treffen bis zum Programmplan Was Ungefähr vier Treffen sind nötig, bis das Kulturbunt-Programm feststeht. „Wir freuen uns über Leute, die mitarbeiten wollen“, sagt Volkmar Hess. Wer selbst auftreten möchte, kann das nach Absprache auch tun. Bewerbungen/Vorschläge 02162 45128 oder volkmar@grammofon.de

Bereits zum neunten Mal haben Dormagener Kulturschaffende ein ehrenamtlich zusammengestelltes Programm erarbeitet. Es ist auf www.dormagen-kulturbunt.de und auf der Facebook-Seite „Kulturbunt Dormagen“ eingestellt. Auf Facebook sind alle Veranstaltungen eingepflegt – dort sollen auch eventuelle Absagen oder Änderungen bekannt gegeben werden. „Auf den Druck der Programmhefte hat der Arbeitskreis in Corona-Zeiten verzichtet“, erklärt Hess, dass die Kosten gespart wurden.

Beginnen soll die Programmreihe am 7. Juni mit dem zehnten Sommerfest im Phono- und Radiomuseum an der Bahnhofstraße. „Da haben wir natürlich die Schwierigkeit, den geforderten 1,5-Meter-Abstand zwischen den Gästen einzuhalten“, gibt Hess zu. Auch das Einbeziehen des Innenhofs würde nur wenig mehr Besucher zulassen. „Da müssen wir überlegen, wie wir die Veranstaltung stattfinden lassen können“, sagt Hess. Bei Live-Musik-Auftritten sollen immer wieder einzelne Songs aufgenommen und online gestellt werden. „Wir wollen ja auch unsere etwas ältere Zielgruppe vor möglicher Ansteckung schützen“, so Hess.

Die Benefizveranstaltung für die Bürgerstiftung Dormagen am 5. September in der Kulle, bei der die Big-Band „Ballroom Sündikat“ auftreten soll, ist einer der Höhepunkte des Programms, ein weiterer der Andrea-Bocelli-Nachmittag am 13. September im Musikmuseum: „Salvatore Cassara ist das einzige Double von Andrea Bocelli, das seinen Namen tragen darf“, erläutert Hess. Am 5. Juli soll es „Herzbeat & Oldtimer“ im Musikmuseum geben, auch die Band Gambrinus tritt dort am 6. September voraussichtlich auf, während Pianist und Sänger Michael Stamm am 20. September zu Gast sein soll: „Ostalgie trifft Westalgie – auf der Straße der Musik“ so der Titel..

Die Initiative „Dormagen Kulturbunt” will das kulturelle Angebot in den Mittelpunkt stellen und dabei auch vorhandene, anspruchsvolle Kapazitäten aufgreifen, die es vor Ort schon gibt. „Denn hier sind die kommerziellen Kulturanbieter ebenso beheimatet wie private Kulturschaffende aus den Bereichen Kunst, Literatur, Musik, Tanz und Spiel“, so Hess. Soziale Kompetenz werde im Arbeitskreis großgeschrieben: „Alle Beteiligten, die meisten davon ehrenamtlich, sind überaus engagiert und professionell unterwegs, um jedes Event zu einem Highlight werden zu lassen.“ Nur so und durch die Unterstützung einiger Sponsoren sowie die große Unterstützung durch zahlreiche Gewerbetreibende ist es möglich, beinah alle Programmpunkte kostenfrei anzubieten. Auch die Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dormagen ist wieder unterstützend mit dabei.