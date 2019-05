Dormagen Kulturbunt : „Kulturbunt“-Programm startet im Juni

Dormagen Vom 9. Juni bis 22. Dezember bietet die Initiative „Dormagen Kulturbunt“ 18 Veranstaltungen an. Fast alle können kostenlos besucht werden: Vom Konzert über Rock’n’Roll-Tanz bis zur Lesung.

Dormagener Kulturschaffende haben zum achten Mal ihr Programm „Dormagen Kulturbunt“ zusammengestellt: 18 Veranstaltungen vom 9. Juni bis 22. Dezember. „Das ist ein tolles Angebot von Künstlern für Künstler, die gemeinschaftlich etwas produzieren, das gut unterhält“, lobte Schirmherr Bürgermeister Erik Lierenfeld bei der Vorstellung im Alloheim. Die Stadt sei sehr froh über solche privaten Initiativen: „Das bereichert unsere Kulturszene in Dormagen sehr“, so Lierenfeld. Wie der Initiator und Motor der Reihe, Volkmar Hess vom Phono- und Radiomuseum betonte, sei die Gemeinschaftsarbeit stets sehr kreativ: „Wir probieren gern Neues aus, das wir mit Bewährtem zusammen anbieten.“

Sommerfest Beim 9. Sommerfest im Phono- und Radiomuseum, Bahnhofstraße 2–4, am Sonntag, 9. Juni, von 14 bis 17 Uhr tritt Jörg Hegemann, einer der besten Boogie-Woogie-Pianisten Deutschlands, auf. Auch Oldtimer werden präsentiert.

Konzert Als Duo Herzbeat treten Rosi Giessmann und Ingo Koppatz dort mit „Rhythmus für die Herzen“, auch zum Mitsingen, am Sonntag, 16. Juni, ab 15.15 Uhr auf.

Nähen mit Musik Ein Nähworkshop mit Monika Kehl lässt am Sonntag, 14. Juli, ab 15.15 Uhr dort 1950-er Jahre Tellerröcke entstehen. DJ Manni legt passende Musik auf.

Senioren Auf dem SWD City-Beach ist am Dienstag, 23. Juli, von 16 bis 18 Uhr der Paul-Wierich-Platz vor dem Historischen Rathaus den Senioren vorbehalten: Michael Stamm spielt Urlaubslieder der 50-er und 60-er sowie Udo-Jürgens-Klassiker.

Show Spanien Ole heißt es am Sonntag, 11. August, ab 15.15 Uhr im Phono- und Radiomuseum: Rafael de alcala, Frontsänger und Gitarrist der Gipsy Vagabonds, bringt Welthits wie „Baila Baila“ oder „Bamboleo“ dar. Ein Nachmittag mit der Deutsch-Hispanischen-Gesellschaft Dormagen.

Volkslieder „Sag mir wo die Lieder sind? Gambrinus-Musiker Ulrich Joosten und Mathias Götze-Wittschier singen am Sonntag, 18. August, ab 15.15 Uhr im Phono- und Radiomuseum Volkslieder zum Mitsingen.

Chansons Dort treten „Les Blue Jay Sisters“ am Sonntag, 1. September, ab 15.15 Uhr mit „Feinste Chansons – rare Schlager!“ auf.

Swing Ebenfalls dort gastieren am Sonntag, 15. September, ab 15.15 Uhr „The Solid Studs“ mit Swingendem Rhythm & Blues.

Blues Dort tritt auch Ignaz Netzer, der Gewinner des German Blues Award 2015 auf: am Sonntag, 6. Oktober, ab 15.15 Uhr.

Rock’n’Roll Und auch „Blue Moon“ spielt dort am Sonntag, 13. Oktober, ab 15.15 Uhr mit einem Rock’n’Roll-Nachmittag zu Gunsten der Bürgerstiftung.

Bluegrass Dort spielt auch „Link in the Chain“, eine Bluegrass-Country-Gruppe, am Sonntag, 20. Oktober, ab 15.15 Uhr.

Erzählcafé Das „Kulturbunte Erzählcafé“ mit Doris Trampnau am Mittwoch, 23. Oktober, von 15 bis 16.30 Uhr in der Stadtbibliothek ist das einzige Kulturbunt-Angebot, dass Eintritt kostet (3 Euro).

Lesung Die Stadtvorleser, Gisela Schäfer, Doris Trampnau, Holm Gottschling, Ulrich Joosten und Reinhold Peter, tragen Lyrik, Prosa und Musik am Donnerstag, 24. Oktober, ab 19.30 Uhr in der Mayerschen Buchhandlung vor.

Bergbauvortrag mit Musik „Glück auf“ Heinz Eberle vom Zechnenhaus Herberholz tritt mit Drehorchester Kuddi am Sonntag, 3. November, ab 15.15 Uhr im Radio- und Phonomuseum auf.

Operette Dort spielt und singt Michael Stamm am Sonntag, 10. November, ab 15.15 Uhr „Schellack und Operette live“.

Alte Schlager Dort treten am Sonntag, 8. Dezember, ab 15.15 Uhr „Blaue Stunden mit Egon“ mit Liedern und Kalamitäten aus der Beziehungskiste, Chansons und alten Schlagern auf.

Folksongs Politische Lieder, traditionelle Folksongs, Balladen, satirische Cansons spielt die Folkband Gambrinus dort am Sonntag, 15. Dezember, ab 15.15 Uhr.

Unplugged Die Band „SchoHnzeit“, die es 2014 in den Vorentscheid des ESC schaffte, gastiert dort am Sonntag, 22. Dezember, ab 15.15 Uhr mit „finest unplugged music“.