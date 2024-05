Neue Reihe des Kulturbüros Seniorenprogramm in der Kulturhalle Dormagen

Das Seniorenprogramm in der Kulturhalle startet am Montag, 3. Juni, um 15 Uhr mit einem Kurzfilm und einem Vortrag über Dormagen. Stephen Schröder, Leiter des Archives im Rhein Kreis Neuss, berichtet über Geschichte und Wissenswertes über die Stadt. Einen Auszug aus der neuen Komödie „Zwei ahnungslose Engel“ zeigt das heimische Galerietheater am Mittwoch, 28. August, um 15 Uhr in der Kulturhalle. In dem Stück gehen zwei lebenslustige ältere Schwestern mit einer exklusiven Kreditkarte, die sie plötzlich im Briefkasten finden, auf vergnügliche Shopping-Touren. In Kooperation mit dem Archiv Rhein Kreis Neuss zeigt das Kulturbüro am Dienstag, 15. Oktober, um 15 Uhr den Kurzfilm „Menschen am Niederrhein“. Zum Jahresausklang wird es voll auf der Bühne der Kulturhalle. Der Männerchor Bayer Dormagen möchte mit den Seniorinnen und Senioren am Dienstag, 10. Dezember, Advents- und Weihnachtslieder singen.