Aktion „Arbeitsplatz Kunst“ : Künstlerinnen öffnen ihre Ateliers in Dormagen

Dormagen Im Rahmen der Aktion „Arbeitsplatz Kunst“ öffnen sechs Künstlerinnen ihre Ateliers in Dormagen für Kunstinteressierte und Besucher.

An der nächsten Auflage am Samstag, 6. November, von 15 bis 19 Uhr, und am Sonntag, 7. November, von 11 bis 17 Uhr, beteiligen sich auch sechs Künstlerinnen aus Dormagen. „Sie lassen sich bei ihrer Arbeit im privaten Umfeld gerne über die Schulter schauen, zeigen ihre Werke und freuen sich über den Besuch zahlreicher Kunstinteressierter“, erklärt Dormagens Organisatorin Daniela Cremer aus dem städtischen Kulturbüro. Viele der Kunstschaffenden sind an diesem Wochenende in den Räumen des Kunstvereins Galerie-Werkstatt im Kloster Knechtsteden anzutreffen. Dort freuen sich Rosemarie Bruchhausen, Roswitha Müller-Krüger, Sabine Böttcher und Renate Lemanczik auf interessierte Kunstfreunde. In Zons an der Schloßstraße 55 öffnet Maja Wojdyla alias Maja Papst ihre Pforte für Gäste. Erstmals mit von der Partie ist die Malerin Stefanie Arnold, die Interessierte in ihrem Zuhause an der Anstelner Straße 7 in Ückerath empfängt.