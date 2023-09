Naturliebe in Dormagen Kronprinzessin von Gohr ist eine „Kräuterhexe“

Nicole Weidhaas-Kemper ist ein echtes Kind der Alpen. Schon vor ihrer Haustür in Gohr grüßt eine Kuh mit einer Glocke aus Cortenstahl, und auf ihrem Auto prangen Edelweiß. Die bekannteste Alpenblume wächst am liebsten oben in den Bergen. Genau dort, wo Nicole Weidhaas-Kemper auch heute noch gerne durch die Natur streift. Ihre Heimat ist das Allgäu, aber nur zum Teil, denn seit sie mit Stefan Kemper verheiratet ist, lebt sie einen Großteil des Jahres in Gohr. „Auch die Landschaft hier habe ich lieben gelernt. In unmittelbarer Nähe des Klosters, des Waldes und der Rheinauen zu wohnen, ist für mich einfach wunderbar“, sagt die sympathische Frau.