Tierschutz in Dormagen Klimawandel macht auch Amphibien zu schaffen

Der Bestand der Erdkröten geht zurück. „Die Amphibien profitieren nicht vom Klimawandel“, resümiert Thomas Braun von der Biologischen Station Knechtstenden. Zu oft trocknen die Laichgewässer aus. Denn Erdkröten laichen nicht nur in Seen, sondern auch in Fahrrinnen, Fließgewässern, Pfützen oder Tümpeln. Amphibien brauchen mindestens 6 Grad Celsius in der Nacht und Regen - dann fällt der Startschuss für die alljährliche Wanderung zu ihren Laichgewässern. Und die findet meist nachts statt, beginnt aber oft schon am späten Abend.