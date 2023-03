Dormagen hilft Erdbeben-Opfer Kritik an Kooperation der Stadt mit Ditib-Moschee

Um den durch das furchtbare Erdbeben in Not geratenen Menschen in der Türkei und Syrien zu helfen, hat die Stadt mit zahlreichen Partnerorganisationen aus der Zivilgesellschaft eine organisierte Struktur aufgebaut, darunter auch die Ditib Moschee in Dormagen. Eben das stößt auf Kritik. NGZ-Leser Jörn Schneider hält diese Zusammenarbeit für „höchst bedenklich“. „Ditib steht schon lange im Verdacht, der verlängerte Arm von Präsident Erdogan in Deutschland zu sein. Auch der Verfassungsschutz interessiert sich für Ditib“, sagt er.