Rathaus Dormagen „Die Qualifikationen von Frau Bezold sind unbestritten“

Die Nachricht, dass Anja Bezold als neue Leiterin für den Fachbereich Bildung, Kultur und Sport bei der Stadt Dormagen angestellt wird, hat für einigen Wirbel gesorgt. Ihr Ehemann Fritz Bezold ist seit Mai 2023 Erster Beigeordneter. Seine Frau wechselt nun zum Frühjahr von der Stadtverwaltung Düsseldorf, wo sie Sachgebietsleiterin ist, nach Dormagen – und macht damit einen deutlichen Karrieresprung. In einer Pressemitteilung schreibt die Fraktion Zentrum nun dazu: „Zunächst gratulieren wir Anja Bezold zu ihrer neuen Position und wünschen ihr viel Erfolg.“ Trotzdem müsse hier über das Verfahren gesprochen werden, so die Meinung in der Zentrumsfraktion.