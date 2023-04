Internationaler Austausch in Dormagen Krisen belasten Städtepartnerschaften

Erst die Corona-Pandemie, dann der russische Angriffskrieg in der UkraineDie Rahmenbedingungen zur Aufrechterhaltung von regelmäßigen Kontakten zu Partnerstädten und befreundeten Kommunen waren schwierig in den vergangenen Jahren – auch in Dormagen. Gesundheitsschutz für die Menschen und die Unterbringung Geflüchteter standen deutlich im Vordergrund. Kontakte wurden per Mail und teilweise Zoom-Konferenzen gehalten. Inzwischen laufen zahlreiche Aktivitäten wieder. Dormagens Bürgermeister Erik Lierenfeld hat nun dennoch ein Zeichen gesetzt, um die Bedeutung der Beziehungen zu unterstreichen: Er hat das Jahr 2023 zum „Jahr der Städtepartnerschaften“ ausgerufen. Im Kulturausschuss informierte die Stadt, was konkret geplant ist.