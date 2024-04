Knapp fünf Prozent mehr Straftaten Mehr Gewalt und Einbrüche in Dormagen registriert

Landrat Hans-Jürgen Petrauschke hat die Kriminalstatistik für den Rhein-Kreis Neuss in der vorigen Woche vorgestellt. Demnach wurden im Jahr 2023 insgesamt 30.086 Straftaten registriert, was einem Anstieg von 12,1 Prozent im Kreisgebiet entspricht. Mehr als die Hälfte aller Straftaten wurden aufgeklärt (53,2 Prozent). Der landesweit seit 2021 zu beobachtende Trend steigender Fallzahlen in der Polizeilichen Kriminalstatistik setzt sich auch im Rhein-Kreis Neuss sowie in Dormagen im Jahr 2023 fort.