Ermittlungen in Dormagen : Kriminalpolizei sucht nach Opfern

Ermittlungen in Dormagen

Am Dienstag, den 6. April, gegen 17.30 Uhr, wurde die Polizei zu einem Schulhof an der Bahnhofstraße gerufen. Laut Zeugen hatten dort fünf junge Männer auf Kinder eingeschlagen. Die Polizisten stellten im näheren Umfeld fünf Verdächtige (18, 19 und 20 Jahre alt). Die Täterbeschreibung der Zeugen passten auf die Jugendlichen, diese stritten jedoch ab, in eine körperliche Auseinandersetzung verwickelt gewesen zu sein. Auch die Opfer hatten offenbar zuvor die Flucht ergriffen. Die Kriminalpolizei ermittelt. Hinweise auf die Identität der Opfer sind unter der 02131 300-0 erwünscht.